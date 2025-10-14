Largo Maradona | Nessun blitz e nessun sequestro tutta la verità
“Nessun sequestro di merce a largo Maradona, che tra l’altro è un’area privata”, sbotta Angelo Pisani, il combattivo avvocato grandissimo tifoso del Napoli che proprio qualche settimana fa ai piedi dell' “altare di Maradona” a via Emanuele De Deo aveva deposto un nuovo simbolo, uno speciale San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il sequestro a Largo Maradona: cos’è successo Con @Vincicrede , direttamente da Largo #Maradona, scopriamo alcuni dettagli del sequestro avvenuto oggi nella celebre area diventata meta quotidiana di moltissimi tifosi e turisti. #sportitalia #maradona #na Vai su X
Diteci la verità… quante volte all’anno andate a visitare Largo Maradona? - facebook.com Vai su Facebook
Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili - La protesta dei commercianti di Largo Maradona dopo il blitz dei vigili: “Noi rispettiamo le regole. Segnala fanpage.it
L'avvocato Pisani chiarisce: "Nessun maxi-sequestro al Largo Maradona, solo una multa per un chiosco ambulante. Oggi tutto chiuso per protesta" - sequestro al Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove la Polizia municipale avrebbe sequestrato merce contraffatta. Da msn.com
Largo Maradona: "Nessun blitz e nessun sequestro", tutta la verità - L'avvocato di Bostik racconta cosa è davvero successo oggi al luogo più iconico di Napoli dedicato al Pibe de Oro ... Come scrive napolitoday.it