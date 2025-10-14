L’area di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, è rimasta chiusa per protesta. Non per ordine delle autorità, ma per decisione della famiglia che da anni custodisce uno dei luoghi più amati dai turisti e dai napoletani. Il motivo è burocratico: mancano i permessi per poter lavorare in regola in quello che, grazie alla passione e al lavoro di una famiglia, è diventato un simbolo vivente di Napoli. Il cuore dei Quartieri Spagnoli si ferma. Chiunque sia stato a Napoli conosce Largo Maradona: il vicolo delle sciarpe, dei cori e delle bandiere, dove ogni giorno passano migliaia di visitatori per scattare una foto sotto il volto del “Diez”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Largo Maradona chiuso per protesta: il cuore di Napoli si ferma