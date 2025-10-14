L' area di stoccaggio di Contesse verso la dismissione e le analisi rassicurano | Niente arsenico nelle terre trasportata sui camion
Restano accesi i riflettori sull'area di stoccaggio di Contesse che ospita le terre provenienti dagli scavi per il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo. Se la recente ordinanza con cui il Comune limita il transito dei tir darà una boccata d'ossigeno alla viabilità della zona, i residenti non dormono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
