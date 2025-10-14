Lara Lago | La grassofobia? È l' ultima delle discriminazioni quella tenuta meno in considerazione

Al WeWorld Festival di Bologna, con il tema è Voci e racconti dai Margini, è stato presentato in anteprima assoluta In rivolta. Manifesto dei corpi liberi, edito da Castelvecchi. L’opera corale affronta il corpo come campo di battaglia culturale, politico e sociale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lara Lago: «La grassofobia? È l'ultima delle discriminazioni, quella tenuta meno in considerazione»

