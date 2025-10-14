L' appello di Lorefice e Isacchi | L' omicidio di Paolo Taormina sia un punto di svolta

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pietrificati. Sgomenti. Ancora un giovane che toglie la vita ad un altro giovane. In modo brutale. Distrutte due vite, travolte famiglie, due in particolare. Il dolore e il turbamento ci travolgono. Caino continua ad uccidere Abele. Continua". Lo scrivono gli arcivescovi di Palermo e di Monreale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Omicidio Taormina, gli arcivescovi Lorefice e Isacchi: “Basta uccisioni” - PALERMO – Dopo l’omicidio di Paolo Taormina, gli arcivescovi di Palermo e Monreale, Corrado Lorefice e Gualtiero Isacchi lanciano un appello ai palermitani per dire no alla violenza e passare un ... Come scrive livesicilia.it

appello lorefice isacchi omicidioUccisone Paolo Taormina, il messaggio dei vescovi Lorefice e Isacchi: «La vita è sacra, ogni violenza è un fallimento» - L’uccisione di Paolo Taormina, avvenuta nei giorni scorsi, scuote profondamente le Chiese di Palermo e Monreale, che attraverso le voci dei loro Pastori, Mons. esperonews.it scrive

appello lorefice isacchi omicidioOmicidio a Palermo: messaggio degli arcivescovi Lorefici e Isacchi e invito sabato 18 ottobre nel quartiere Zen per dire “Basta violenza. Basta uccisioni” - Distrutte due vite, travolte famiglie, due in particolare. Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Appello Lorefice Isacchi Omicidio