L' appello di Lorefice e Isacchi | L' omicidio di Paolo Taormina sia un punto di svolta

"Pietrificati. Sgomenti. Ancora un giovane che toglie la vita ad un altro giovane. In modo brutale. Distrutte due vite, travolte famiglie, due in particolare. Il dolore e il turbamento ci travolgono. Caino continua ad uccidere Abele. Continua". Lo scrivono gli arcivescovi di Palermo e di Monreale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

