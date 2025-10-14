lanvin group si dimette il cfo e presidente esecutivo david chan

Giro di poltrone nel gruppo Lanvin. La società della moda di lusso, cui fanno capo Lanvin, Wolford, Sergio Rossi e St. John, ha infatti annunciato le dimissioni di David Chan, presente sin dalla fondazione, dai ruoli di presidente esecutivo e direttore finanziario. Il manager terminerà il suo incarico il 27 ottobre per cogliere nuove opportunità professionali. «È stato un privilegio far parte del percorso straordinario di quest’azienda fin dalla sua nascita», ha spiegato in una nota. «Lavorare al fianco di colleghi talentuosi e leader visionari è stato per me fonte di ispirazione: credo nel futuro del gruppo Lanvin, continuerà a creare valore per i suoi stakeholder». 🔗 Leggi su Lettera43.it

