L’Antitrust Ue multa Gucci Chloé e Loewe

La Commissione europea ha multato complessivamente per 157 milioni di tre maison d’alta moda per aver violato le norme Ue sulla concorrenza. Si tratta di Gucci, Chloé e Loewe. Delle tre, spetta al colosso italiano la sanzione più alta. Gucci dovrà pagare 119,6 milioni di euro. L’accusa ai marchi è di aver fissato tra loro i prezzi di rivendita, così da impedire ai distributori online e fisici di fissarli. Per la Commissione le violazioni di Gucci e Loewe sono iniziate nel 2015, mentre quelle di Chloé nel 2019. Poi, nel 2023, le aziende hanno interrotto questi processi dopo un’ispezione a sorpresa dell’Antitrust. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Antitrust Ue multa Gucci, Chloé e Loewe

