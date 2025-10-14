L' Antitrust ' grazia' Asia Valente per i contenuti sponsorizzati e i follower falsi

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso senza sanzioni il procedimento per pubblicità ingannevole avviato nel 2023 dall'Antitrust contro Asia Valente, modella, influencer ed ex partecipante del "Grande Fratello". L'istruttoria era stata aperta dall'Autorità garante della concorrenza e del Mercato anche nei confronti di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

antitrust grazia asia valenteL'Antitrust 'grazia' Asia Valente per i contenuti sponsorizzati e i "follower falsi" - L'influencer era accusata di pubblicità ingannevole per non aver evidenziato i rapporti commerciali con gli hotel e i ristoranti dai quali pubblicava i contenuti. Riporta today.it

antitrust grazia asia valenteCaso follower e pubblicità: l’Antitrust grazia l’influencer Asia Valente - L’Antitrust grazia l’influencer Asia Valente e la multinazionale Meta e chiude il procedimento avviato nel 2023 per pubblicità ingannevole senza elevare alcuna sanzione. Si legge su corrierenazionale.it

antitrust grazia asia valenteAntitrust chiude l'indagine su Asia Valente e Meta: nessuna penalità inflitta - La questione relativa ad Asia Valente e Meta si risolve senza penalità grazie a nuovi accordi e impegni presi. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Antitrust Grazia Asia Valente