L' annuncio a sorpresa dell' Automobile Club Verona | Annullata la Caprino-Spiazzi

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Automobile Club Verona ha annunciato con rammarico l’annullamento della 34esima edizione della cronoscalata Caprino-Spiazzi, inizialmente in programma dal 17 al 19 ottobre 2025. La decisione, comunicata nella giornata odierna, martedì 14 ottobre, arriva dopo settimane di valutazioni legate a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Sorpresa Automobile Club