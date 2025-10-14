Lang-Neres ballottaggio per una maglia da titolare contro il Torino Gazzetta
Torino- Napoli si avvicina a grandi passi (sabato ore 18) e, dopo due giorni di pausa, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno. La trasferta è di quelle ostiche e Conte è chiamato a scegliere la migliore formazione possibile. Il tecnico salentino, che potrà contare sull’intero gruppo soltanto da giovedì, avrà solo due giorni per preparare al meglio la sfida contro i granata di Baroni ed è chiamato a sciogliere diversi dubbi di formazione. Ecco cosa scrive D’Angelo sulla Gazzetta: «La missione Torino è cominciata ufficialmente ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
