Lancio della bici dai Murazzi di Torino ridotta la pena per Sara Cherici | condannata a 14 anni di carcere

Pena ridotta da sedici a quattordici anni di reclusione. Termina con questa condanna il processo di secondo grado a Sara Cherici, la 20enne accusata di concorso in tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi per il lancio della bici dai Murazzi di Torino. La Corte d’appello, come aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

