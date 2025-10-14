Lanciarono bici giù dai Murazzi ridotta in appello la condanna alla maggiorenne | Chiedo ancora scusa
È stata ridotta da 16 a 14 anni la pena per Sara C., la ventenne condannata per concorso in tentato omicidio nel caso del lancio della bicicletta dai Murazzi di Torino. La sera fra il 20 e il 21 gennaio 2023 rimase ferito un studente palermitano, Mauro Glorioso. La sentenza è arrivata oggi al termine del processo d’appello davanti alla Corte torinese. Il giovane era insieme ad alcuni amici sul lungo fiume in attesa di entrare in un locale. Gli autori del lancio erano stati individuati in un gruppetto di cinque adolescenti, tre ragazzi e una ragazza. L’imputata aveva dichiarato che al momento del lancio della bici si era appartata insieme all’amica a una certa distanza dal luogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
