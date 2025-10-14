Lanciano trovato senza vita sul balcone di casa | disposta l' autopsia
Un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita sul balcone della sua abitazione. E' successo domenica 12 ottobre a Lanciano.L'anziano viveva da solo in un'abitazione un po' isolata in contrada Sant'Egidio, che si raggiunge scendendo da dietro il mercato coperto. Domenica mattina il figlio, come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
