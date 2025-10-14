Lancia il monopattino contro la polizia e scappa | in casa aveva mezzo chilo di droga
Prima ha lanciato un monopattino contro un agente per sfuggire a un controllo, poi è sparito per quattro giorni. Ma la fuga di un 37enne tunisino, irregolare e con numerosi precedenti per spaccio, si è conclusa nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre 2025 con un arresto clamoroso in via Mazzini. A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
