Lancia il monopattino contro la polizia e scappa | in casa aveva mezzo chilo di droga

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha lanciato un monopattino contro un agente per sfuggire a un controllo, poi è sparito per quattro giorni. Ma la fuga di un 37enne tunisino, irregolare e con numerosi precedenti per spaccio, si è conclusa nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre 2025 con un arresto clamoroso in via Mazzini. A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lancia monopattino contro poliziaBologna, spacciatore fugge lanciando un monopattino contro gli agenti - Arrestato a Bologna un cittadino tunisino per spaccio: sequestrati cocaina, hashish e oltre 2900 euro in contanti dopo una fuga. Come scrive virgilio.it

lancia monopattino contro poliziaMonopattino con due quindicenni si scontra con un’auto a Collegno: tre feriti lievi - Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre 2025 a Collegno, all’angolo tra via Galvani e via Tasso, un monopattino elet ... Scrive giornalelavoce.it

Pusher in fuga lancia monopattino contro i carabinieri - Questo quanto accaduto nella giornata di martedì 2 settembre a Lavinio, dove un 22enne originario del Marocco è stato ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lancia Monopattino Contro Polizia