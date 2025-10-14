L’analisi sul ‘sistema Ferrara’ Manifattura debole frena l’edilizia | Contraccolpi del mercato globale
L’economia ferrarese risente del peggiorato scenario globale: l’aumento delle barriere tariffarie e non tariffarie pesa sulle prospettive degli scambi, gli ostacoli al libero commercio internazionale non provengono soltanto dalla politica commerciale Usa, ma interessano la maggior parte dei Paesi (nei primi otto mesi del 2025 le misure protezionistiche varate nel mondo sono ai massimi), l’indice di incertezza delle politiche economiche a livello globale resta su livelli elevatissimi. Penalizzata da tale difficile contesto globale ed europeo, la crescita del valore aggiunto in provincia di Ferrara, secondo gli scenari delineati da Prometeia, registrerà un incremento pari a +0,4% nel 2025 (a fronte del -0,2% del 2024), per poi accelerare di poco nel 2026, a +0,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovo sistema regionale del laboratorio analisi per Usl Umbria 2 ed ospedale di Terni - X Vai su X
https://terninrete.it/notizie-di-terni-nuovo-sistema-regionale-del-laboratorio-analisi-per-usl-umbria-2-ed-ospedale-di-terni/ - facebook.com Vai su Facebook