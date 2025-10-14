L’amore per i film di culto Riapre il ’Don Zucchini’

Dopo alcune iniziative organizzate la scorsa estate, tra cui un piccolo festival cinematografico, e dopo la doppietta di proiezioni "centesi" del festival Internazionale (la prima, venerdì scorso; la seconda sabato scorso), ha riaperto ufficialmente i battenti, per la stagione cinematografica 2025-2026, il Cinema Teatro Don Zucchini, una piccola sala collocata nel pieno centro storico di Cento, in Corso Guercino, e gestita interamente da volontari. L’evento, svoltosi a partire dalle 18.30 di sabato scorso, è stato accolto da un’ampia partecipazione da parte del pubblico, accorso al Cinema per salutare con piacere la riapertura di quella che, ormai, è una delle istituzioni culturali del centro storico centese e per gustare il ricco buffet preparato dai "vicini di casa" del Don Zucchini stesso, le ragazze e i ragazzi di Da tè - Sala da tè solidale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’amore per i film di culto . Riapre il ’Don Zucchini’

Leggi anche questi approfondimenti

Diane #Keaton e Woody Allen, 8 film per una storia d'amore e di cinema - X Vai su X

EMOZIONI • SPORT • AMORE Il docu film “Bubi Dennerlein Leggenda di Sport e Maestro di Vita” premiato dalla Federation Internationale Cinema Television Sportifs a Milano Ideato e prodotto dalla figlia Stefania Dennerlein ! Un premio importante per rico - facebook.com Vai su Facebook

L’amore per i film di culto . Riapre il ’Don Zucchini’ - Cento, la piccola sala è gestita dai volontari e propone pellicole per tutti i gusti "L’obiettivo è avvicinare altre persone per darci una mano e attirare spettatori" . ilrestodelcarlino.it scrive