Edito da Longanesi. L’amore è il perché è il nuovo libro di Massimo Gramellini, un racconto intenso e profondo sull’emozione che più di ogni altra segna la nostra esistenza. La vita di ciascuno di noi è stata attraversata dall’amore, con le sue luci e le sue ombre: i primi innamoramenti acerbi, le illusioni che fanno volare e poi cadere, le ferite che lasciano segni, le relazioni tiepide che anestetizzano più che accendere. Con uno sguardo insieme ironico e intimo, Gramellini intreccia memorie personali, dialoghi con amici, divorzi, perdite e rinascite, regalandoci una storia che tocca i temi universali dell’affettività: il possesso e l’attaccamento, il tradimento e la gelosia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’amore è il perché: in libreria il nuovo libro di Gramellini