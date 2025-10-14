L’Ambrogino d’oro alla Flotilla? L’avvocato Bernardini de Pace | Restituirò pubblicamente il mio
Una proposta destinata a scatenare polemiche agita il Consiglio comunale di Milano. La consigliera del Pd Beatrice Uguccioni e il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi hanno candidato all’ Ambrogino d’oro la Global Sumud Flotilla, o più precisamente la capomissione Margherita Cioppi, milanese d’adozione che ha fatto parte della spedizione: una scelta che ha provocato reazioni immediate e divisive nel panorama politico e civile della città. L’ Ambrogino d’oro rappresenta la massima onorificenza cittadina milanese, destinata tradizionalmente a cittadini che con impegno civico hanno dato lustro a Milano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
