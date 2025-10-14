L’ambasciatore della Tanzania in visita all’UniBg e al Cai Bergamo

Bergamonews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli studi di Bergamo ha accolto oggi, lunedì 13 ottobre, presso la sede di via dei Caniana, l’Ambasciatore designato della Repubblica Unita di Tanzania in Italia, S. E. Mbarouk Nassor Mbarouk, in visita all’Ateneo e alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano (Cai). L’incontro ha rappresentato un momento significativo nel percorso di cooperazione tra l’Università di Bergamo e i Paesi africani, con l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali e promuovere progetti comuni nei campi della ricerca, della formazione e dello sviluppo sostenibile. L’impegno di UniBg con l’Africa L’Università degli studi di Bergamo è da tempo attiva nel continente africano con iniziative che spaziano dall’educazione alla geografia, dalla preservazione del patrimonio culturale all’inclusione finanziaria e all’imprenditorialità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217ambasciatore della tanzania in visita all8217unibg e al cai bergamo

© Bergamonews.it - L’ambasciatore della Tanzania in visita all’UniBg e al Cai Bergamo

Contenuti che potrebbero interessarti

Tanzania, amb. Coppola visita i progetti di Dodoma con Aics - L'ambasciatore italiano in Tanzania, Giuseppe Coppola, ha effettuato una visita a Dodoma con il nuovo Direttore dell'ufficio regionale dell'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo a Nairobi, ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ambasciatore Tanzania Visita All8217unibg