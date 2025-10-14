L' Alleanza Democratica unita per la presenza Aretina nella Giunta Regionale
Arezzo, 14 ottobre 2025 – . Arezzo nel governo della Regione Toscana, la nota del Vice Presidente Assemblea Provinciale PD Arezzo. « Il centrosinistra torna in maggioranza in Provincia di Arezzo, il Governatore Giani batte sonoramente il candidato avversario di centrodestra, il PD grande partito, il PD comunale di Arezzo in buona salute, con il contributo di candidatura generose, lo straordinario risultato del PD del Valdarno Aretino, i risultati positivi di tutte le forze alleate: tutte buone notizie per l'Alleanza di centrosinistra, per AREZZODEMOCRATICA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A proposito della MANIFESTAZIONE DEL 18 ottobre per una SCUOLA DEMOCRATICA Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato la loro adesione alla mobilitazione nazionale del 18 ottobre, promossa dal Tavolo n - facebook.com Vai su Facebook
L'Alleanza Democratica unita per la presenza Aretina nella Giunta Regionale - Arezzo, 14 ottobre 2025 – L'Alleanza Democratica unita per la presenza Aretina nella Giunta Regionale. Da lanazione.it
"L'alleanza democratica e' partita" - Con queste poche parole Romano Prodi si è presentato alla conferenza stampa al termine del vertice di tutti i leader del ... tgcom24.mediaset.it scrive
«Senza unità non c’è alternativa»: l'appello di Boccia a Decaro e Emiliano. «In Puglia superare i veti» - «C'è un filo rosso che guida il lavoro del Partito democratico e del centrosinistra: l'unità come scelta strategica. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive