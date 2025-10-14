L?agroalimentare vale 707 miliardi | crescita trainata da Sud e innovazione
L?agricoltura ci salverà. In una sfida globale sempre più complessa una delle poche certezze resta il cibo che travalica la semplice funzione di soddisfare l?esigenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Forum @coldiretti, @ettoreprandini_: filiera #agroalimentare vale 707 miliardi e 4 mln di occupati, dati in crescita nel 2025. #Pac inaccettabile. VIDEOINTERVISTA https://agricolae.eu/forum-coldiretti-prandini-filiera-agroalimentare-vale-707-miliardi-4-milioni-di - X Vai su X
Il sistema delle indicazioni geografiche vale oltre 20 miliardi di euro alla produzione e rappresenta il 16% dell’export agroalimentare italiano. - facebook.com Vai su Facebook
