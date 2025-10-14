ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura a Torbole, sul versante trentino del lago. Attimi di grande paura questa mattina nella zona di Torbole, sul lago di Garda, in provincia di Trento. Intorno alle 9.15, un bambino di appena dieci mesi è rimasto ferito dopo essere caduto dalla tenda montata sul tetto di un furgone. L’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i mezzi di Trentino Emergenza, insieme ai vigili del fuoco di Riva del Garda e a una pattuglia della polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lago di Garda, bimbo di dieci mesi cade dalla tenda sul tetto di un furgone: trasportato d’urgenza in elicottero