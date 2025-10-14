Lago di Como studio da 90mila euro per ridurre il rischio idrogeologico nei territori più colpiti

La Giunta regionale ha approvato un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Triangolo Lariano per realizzare uno studio multidisciplinare urgente sul versante orientale del Lago di Como, cioè quello che comprende i comuni del Triangolo Lariano da Brunate a Bellagio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

