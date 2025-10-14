L' aeroporto Fellini punta a sicurezza e accessibilità | un piano di espropri per nuovi ingressi e parcheggi

“Rafforzare la sicurezza aeroportuale, ottimizzare la viabilità interna ed esterna e porre le basi per una piattaforma intermodale in grado di valorizzare il collegamento tra aeroporto e territorio”. Questo è il piano di Airiminum per l’Aeroporto Federico Fellini che, con la pubblicazione nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it