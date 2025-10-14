Ladri in villa armati di piccone rubati Rolex e collane di perle | bottino da 50mila euro
Modena, 14 ottobre 2025 – “Erano preparati, ben organizzati. Hanno distrutto porte e finestre per entrare, poi hanno portato via tutto: gioielli di ingente valore, anche affettivo, ed elettrodomestici. Così non si può più vivere”. E’ lo sfogo carico di rabbia di una famiglia di imprenditori modenesi residenti a Baggiovara. Domenica sera, infatti, una banda di ladri, armata di piccone e spranga, ha svaligiato la loro villa, situata in aperta campagna. “Viviamo nella parte più isolata – racconta la donna, mamma di due giovani – mia figlia è uscita per ultima alle 19 mentre il resto della famiglia era andata a cena dai nonni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
