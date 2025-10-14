L' addio a Giandonato Bava il nonno ciclista delle imprese impossibili | una vita spesa a macinare chilometri sulle due ruote

“Anche quest’anno potrò dire di essere meno giovane rispetto al precedente. Qualche lieve problema mi rende difficile realizzare se gli anni compiuti sono 18 o 81: i numeri sono quelli e si tratta solo di posizionarli. Mi sorprende che tanti amici abbiano voluto farmi gli auguri, non posso che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it