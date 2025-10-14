L' addio a Giandonato Bava il nonno ciclista delle imprese impossibili | una vita spesa a macinare chilometri sulle due ruote
“Anche quest’anno potrò dire di essere meno giovane rispetto al precedente. Qualche lieve problema mi rende difficile realizzare se gli anni compiuti sono 18 o 81: i numeri sono quelli e si tratta solo di posizionarli. Mi sorprende che tanti amici abbiano voluto farmi gli auguri, non posso che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Addio a Giandonato Bava, il ciclista morto dopo un incidente. Fu il primo importatore delle Asics https://lastampa.it/torino/2025/10/11/news/giandonato_bava_morto_ciclista_avigliana_san_gillio-15347511/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
TRAGEDIA IN VALSUSA: MALORE IMPROVVISO, ADDIO A ROCCO MISCHINELLI https://www.valsusaoggi.it/tragedia-in-valsusa-malore-improvviso-addio-a-rocco-mischinelli/ Vai su Facebook
Addio a “Giando 44”: Giandonato Bava, il ciclista che sfidò Capo Nord, muore dopo quattro giorni di agonia - Sopravvissuto a migliaia di chilometri in bici tra pioggia, vento e dislivelli infiniti, non è riuscito a vincere l’ultima battaglia, dopo il terribile incidente ... Da giornalelavoce.it
"Salutami papà". Lutto per Emma Marrone: il post commosso - La cantante salentina ha condiviso il suo dolore con i fan attraverso un messaggio semplice ma carico di ... Come scrive ilgiornale.it