Laboratori musicali alla scuola ’Rossini’

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i laboratori musicali della Scuola Comunale di Musica ’Gioachino Rossini’ di Cervia, pensati per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco. Anche quest’anno la scuola propone percorsi differenziati per fasce d’età e strumenti. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è in programma Giocabimbo, un laboratorio che introduce i bambini agli elementi musicali (melodia, ritmo e armonia) attraverso attività collettive guidate dalla professoressa Raffaella Carini. Ogni lezione offrirà esperienze diverse, pensate per stimolare creatività e ascolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laboratori musicali alla scuola ’Rossini’

