L’abbraccio di Schlein a Giani e gli interrogativi sul campo largo
Ci sarebbero molte cose da dire sulle regionali toscane, dalla bassissima affluenza alla vittoria scontata ma comunque con ampio distacco del centrosinistra, dal fiasco del generale Vannacci al successo della Casa riformista di Matteo Renzi. Ma sinceramente a me pare che l’essenziale sia interamente contenuto in quella foto che ritrae Elly Schlein appassionatamente abbracciata a Eugenio Giani, con la stessa determinazione con cui fino a un minuto prima della campagna elettorale lo teneva a distanza, intenzionata com’era a sacrificare anche lui sull’altare del campo largo. Leggi l’articolo di Mario Lavia su questo tema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Regionali, Giani confermato presidente della Toscana. Ecco l'abbraccio con il segretario del Pd Elly Schlein - facebook.com Vai su Facebook
Abbraccio tra Salis e Schlein: a Genova l'incontro su campo largo, regionali e dossier locali - Genova 24 - X Vai su X
Schlein e l’abbraccio a Giani: “Felice del buon governo di questi anni in Toscana, compatti al suo fianco” - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è arrivata a Siena per sostenere, in vista delle prossime elezioni ... Scrive lanazione.it
Elly Schlein a Siena. La segretaria del Pd tira la volata a Giani per il ’bis’ in Regione - E’ il claim scelto dal Partito democratico, che mette a segno un ’colpaccio’ elettorale. Segnala lanazione.it
Regionali Toscana, Schlein lancia candidatura Giani: Di nuovo Presidente, si impegna per tutti - (Agenzia Vista) Portoferraio, 01 settembre 2025 "Giani si impegna per tutti, grazie a lui abbiamo potuto allargare la coalizione”. Scrive la7.it