La7 vola negli ascolti | settembre da record per Gruber Mentana e i talk di rete

La7 inaugura la nuova stagione televisiva con risultati eccezionali. L’emittente del gruppo Cairo Communication chiude il mese di settembre con una media del 5,5% di share, confermandosi terza rete nazionale in prima serata (20.30-22.30), subito dietro Rai 1 e Canale 5. Un risultato che premia la solidità della programmazione, trainata dai pilastri del canale: Otto e Mezzo con Lilli Gruber, il TgLa7 e le celebri Maratone di Enrico Mentana, insieme ai talk show di punta come DiMartedì di Giovanni Floris. Gruber resiste alla concorrenza. Nell’access prime time, Otto e Mezzo continua a essere un punto fermo per il pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - La7 vola negli ascolti: settembre da record per Gruber, Mentana e i talk di rete

