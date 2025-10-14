La voglia di continuare a fare bene è tanta | Bezzecchi cerca il riscatto dopo la delusione di Mandalika

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di pausa dal Gran premio dell’Indonesia, Aprilia Racing si prepara ad affrontare le ultime due tappe del tour extra-europeo in Australia e Malesia. Questo weekend la MotoGp fa tappa sullo spettacolare circuito di Phillip Island, sede del diciannovesimo appuntamento stagionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

