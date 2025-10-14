La vita del cantante pedofilo Ian Watkins in prigione | le visite delle groupie e il bacio con una di loro

Nei 12 anni in carcere, Ian Watkins, ex frontman dei Lostphropets, ha vissuto non solo la violenza e le aggressioni, ma ha anche ricevuto oltre 600 lettere da ammiratrici e visite regolari da parte di alcune donne. Qui il racconto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il cantante rivela episodi inediti della sua vita nel libro "Occhi Rossi", dal primo Sanremo alla rockstar "tossica" - facebook.com Vai su Facebook

La vita del cantante pedofilo Ian Watkins in prigione: le visite delle groupie e il bacio con una di loro - Nei 12 anni in carcere, Ian Watkins, ex frontman dei Lostphropets, ha vissuto non solo la violenza e le aggressioni, ma ha anche ricevuto oltre 600 lettere ... Si legge su fanpage.it

L’ex fidanzata di Ian Watkins, cantante pedofilo ucciso in carcere: “Pensavo succedesse prima, sono sollevata” - L'ex fidanzata di Ian Watkins, il cantante dei Lostprophets - Segnala fanpage.it

Ucciso Ian Watkins, cantante dei Lostprophets in carcere per pedofilia: due arresti - I servizi di emergenza sono stati chiamati nel carcere del West Yorkshire dopo che Watkins, 48 anni, è stato aggredito con un coltello. Come scrive ilsole24ore.com