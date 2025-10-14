La visita di Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella | il videoracconto
(LaPresse) Papa Leone XIV ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recandosi al Quirinale secondo la tradizione prevista per ogni nuovo pontefice. Scortato dal picchetto a cavallo d’onore, è stato accolto nel palazzo presidenziale. Durante l’incontro, il pontefice ha ringraziato l’Italia per il suo impegno contro la tratta di esseri umani, ma ha anche esortato il Paese a restare aperto all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Il governo guidato da Giorgia Meloni, che Prevost ha salutato prima dell’incontro con Mattarella, ha posto tra le sue priorità la lotta all’immigrazione irregolare, con rimpatri e processi contro i trafficanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Papa in visita al Quirinale. La calorosa accoglienza del presidente Mattarella La prima visita ufficiale “all’estero” per Leone XIV nei primi cinque mesi di pontificato questa mattina al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A r Vai su X
#14ottobre2025 La prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al #Quirinale dal Presidente #Mattarella. Sarà presente anche la Premier #Meloni. Speciale #GR1 dalle 11.00 alle 12.15. Aggiornamenti e interventi in diretta su #Radio1 e RaiPlay Sound Ascolta la - facebook.com Vai su Facebook
La visita di Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella: il videoracconto - (LaPresse) Papa Leone XIV ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recandosi al Quirinale secondo la tradizione prevista per ... Riporta lapresse.it
Papa Leone XIV in visita ufficiale dal presidente Mattarella. La diretta video - Papa Leone XIV si reca in visita ufficiale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e gli dona una copia autografata dell'esortazione apostolica «Dilexi te». Come scrive video.corriere.it
Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Segnala tg24.sky.it