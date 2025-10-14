La visita di Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella | il videoracconto

(LaPresse) Papa Leone XIV ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recandosi al Quirinale secondo la tradizione prevista per ogni nuovo pontefice. Scortato dal picchetto a cavallo d’onore, è stato accolto nel palazzo presidenziale. Durante l’incontro, il pontefice ha ringraziato l’Italia per il suo impegno contro la tratta di esseri umani, ma ha anche esortato il Paese a restare aperto all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Il governo guidato da Giorgia Meloni, che Prevost ha salutato prima dell’incontro con Mattarella, ha posto tra le sue priorità la lotta all’immigrazione irregolare, con rimpatri e processi contro i trafficanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

