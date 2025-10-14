La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo | Premiati due anni di impegno
MONZA – Entro la fine dell’anno la Villa Reale di Monza entrerà ufficialmente nel Sistema museale nazionale, ottenendo l’accreditamento regionale come museo. Un passaggio che suggella gli ultimi due anni e mezzo di lavoro e segna un momento di svolta per la Reggia, ormai pronta a compiere il passo decisivo verso il futuro. “Stiamo per arrivare a un traguardo fondamentale – spiega con soddisfazione Paolo Pilotto, sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco –. Fin dal mio insediamento abbiamo lavorato per trasformare la Villa in un museo a tutti gli effetti. Oggi quel percorso è quasi compiuto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
