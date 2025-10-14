La villa milionaria di Messi a Ibiza rischia la demolizione a causa di lavori abusivi | cosa ha fatto
L'argentino ha acquistato nel 2022 una residenza di lusso finita al centro di un contenzioso legale per gravi irregolarità urbanistiche. Da angolo di paradiso è divenuto un "bene tossico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
