La verità su mia madre 2023 come finisce | spiegazione finale

La verità su mia madre è un film del 2023, che va in onda oggi, 14 ottobre 2025, su TV8 alle ore 13.35. La trama vede protagonista una giovane donna, che si ritrova a dover indagare per scoprire la verità sulla morte della sua mamma adottiva, avvenuta in modo misterioso. La verità su mia madre su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Quicksand (2023) come finisce: spiegazione finale di Josh e Sofia. Il film inizia con Wren che si precipita a casa della sua famiglia, dopo aver lasciato il suo uomo all’altare. Sua sorella Keyla le dice di muoversi, ma ormai è troppo tardi, in quanto qualcuno sta uccidendo la sua mamma adottiva, Julie, e sta gettando il corpo nella vasca da bagno. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

