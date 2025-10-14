La truffa dello specchietto fallisce ma viene denunciato per porto di oggetti atti ad offendere

Tenta, ma senza alcun risultato, la truffa dello specchietto. Viene trovato in possesso di arnesi vari e per questo motivo è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l'ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di un trentaquattrenne bloccato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

