La truffa della finta multa da pagare con pagoPA | nel mirino dei truffatori finiscono anche i parmigiani

“Il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento relativo alla violazione del codice della strada registrata con riferimento #R7230033407. L'importo da pagare è di 302,45 euro. Puoi visualizzare tutti i dettagli e procedere al pagamento tramite il nostro portale sicuro. Trascorso tale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cronaca. Rimini. Donna 38enne sospettata di truffa INPS e falso ideologico legati a finta malattia nel 2020 - facebook.com Vai su Facebook

La truffa bancaria dell'sms e della finta telefonata. La storia di un romano raggirato https://ift.tt/JeLhFl0 - X Vai su X

Paga un'assicurazione online ma è falsa e scopre una truffa ingegnosa. «Se investivo qualcuno ero rovinato» - «Se avessi investito e magari ucciso qualcuno, adesso io sarei un uomo rovinato». ilmessaggero.it scrive

Falsa multa da 198 euro, allarme nel Canavese: la truffa via mail con logo PagoPa colpisce ancora - A Rivarolo e Pont diversi cittadini raggirati da notifiche false di contravvenzioni, con il logo copiato dal portale istituzionale ... Lo riporta giornalelavoce.it

Truffa sulla casa per pagare l’usuraio - Per estinguere un debito da decine di migliaia di euro e far fronte a tassi “usurari”, si presentò a un notaio accompagnato da un donna, spacciandola per la moglie, e le fece firmare una procura a ... Come scrive ilsecoloxix.it