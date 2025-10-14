La truffa ad ActionAid | Così è sparito un milione e mezzo di euro

È riuscita a rubare un milione e mezzo di euro tra il 2022 e il maggio 2024. Con i soldi ci ha «ristrutturato casa, comprato un’auto, acquistato due box». Ha perfino saldato «ingentissime rette per le scuole private dei figli». E pagato «cospicue somme al suo avvocato» modenese. La 47enne Francesca Marenco ora è accusata di averli rubati ad ActionAid Italia. Di cui è stata responsabile amministrativa. E per questo aveva le credenziali bancarie. La procura le contesta l’appropriazione indebita e l’accesso abusivo a sistemi informatici. Oltre ad altri reati fiscali. La gip Sonia Mancini ha fissato tra una settimana l’«interrogatorio preventivo» alla richiesta di arresti domiciliari formulata dalla pm Giovanna Cavalleri. 🔗 Leggi su Open.online