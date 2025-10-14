La tragica morte di Assan è l' ennesima prova di un sistema che esclude

"CIAC esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Assan Sallah, 35 anni, trovato senza vita in un albergo abbandonato di Tabiano, in provincia di Parma". Comincia così il comunicato stampa condiviso sui propri profili social da Ciac Onlus, dopo l'episodio che ha visto come vittima un.

