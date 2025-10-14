Rinnovata la devozione a San Benedetto Martire, Patrono della città con i riti civili e religiosi che ieri hanno vissuto il momento più intenso. La processione, partita da piazza Nardone, ha attraversato le vie del centro cittadino per concludersi al Paese Alto, tra piazza Sacconi e la chiesa dedicata al Santo, dove si è celebrata la Messa e il tradizionale rito di riconsegna delle chiavi della città da parte del sindaco al Patrono. L’appuntamento religioso ha rappresentato il momento culminante di un ricco calendario di eventi civili e spirituali che per giorni ha coinvolto l’intera comunità. Già sabato si era tenuta la cerimonia di consegna dei sei ’Gran Pavesi rossoblù’, riconoscimenti conferiti a cittadini e realtà locali distintisi per il loro impegno verso la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tradizione si rinnova. Che festa per il Patrono