La Toscana resta dov’era. Eugenio Giani vince con il 54% e regala al centrosinistra una delle poche certezze in un panorama politico attraversato da tensioni e rimescolamenti. Non solo un risultato amministrativo, ma un segnale politico forte: la tenuta del “campo largo”, nella sua versione più realistica e meno ideologica, funziona ancora quando le alleanze . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - La Toscana resta al centrosinistra: Schlein blinda la roccaforte rossa