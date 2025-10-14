La Torre fa la voce grossa Aquile abbattute in casa

La Berrutiplastics Torre (2) fa subito la voce grossa in DR2. La formazione guidata da Enrico Melli batte 64-42 in casa Luzzara (0) con parziale decisivo tra terzo e quarto periodo: sugli scudi Magliani (foto, 13 punti), dall’altra parte non bastano i 16 di Magnanini. Buona la prima per coach Gabrielli (2) alla guida della Saturno Guastalla (2), che con 25 punti di Colla, 16 di Pasini e 15 di Verzellesi supera 82-76 al PalaChiarelli i Fulgorati Fidenza; colpo esterno dell’ Heron (2), che vince 70-66 il derby sul campo di Campagnola (0) con 22 di Giaroli, mentre il Nubilaria (2) piega 56-37 in casa Scandiano (0) con 15 di Grisendi e 11 di Ferencina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Torre fa la voce grossa. Aquile abbattute in casa

News recenti che potrebbero piacerti

La morte non ha spento la sua voce. #BlackPhone2, dal 16 ottobre al EPlanet La Torre - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, la torre Garisenda ha fatto una torsione: «Dovuta ai primi cantieri, serve un nuovo cronoprogramma» - L'evoluzione viene ritenuta «positiva» dagli esperti ma comporta un aggiornamento del progetto di consolidamento: «Rotazione su via Zamboni più marcata rispetto alla deformazione attesa per la tempera ... Lo riporta msn.com

Vannacci fa la voce grossa sul listino Lega. Domani è atteso in città con i fedelissimi - Fra i partiti principali all’interno della competizione elettorale, quello che ha avuto fibrillazioni maggiori per la composizione della lista per le prossime Regionali è sicuramente la Lega. Secondo lanazione.it