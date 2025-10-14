La telefonata della ministra Roccella alla senatrice Segre dopo la frase sulle gite ad Auschwitz
La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre ieri nel pomeriggio si sono sentite telefonicamente. È stata la ministra a chiamare la senatrice a vita, dopo la sua frase sulle «gite» ad Auschwitz, che ha scatenato polemiche e perplessità anche da parte di Segre stessa. Roccella inoltre si è detta disponibile a chiarire in Commissione antisemitismo in Senato, dove dovrebbe intervenire nei prossimi gironi. Le «gite» ad Auschwitz. Durante il suo intervento al convegno «La storia stravolta e il futuro da costruire», organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche nella sede del Cnel a Roma, la ministra aveva dichiarato: «Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state davvero gite? A che cosa sono servite? Secondo me sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano effettivamente all’inverso. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Israele aspetta la liberazione degli ostaggi mentre Gaza tenta un difficile ritorno alla vita. Escalation in Ucraina con una nuova telefonata tra Zelensky e Trump. La marcia per la pace ad Assisi e le polemiche per le dichiarazioni della ministra Roccella su Ausch - facebook.com Vai su Facebook
La #serieA si spacca sul voto per impugnare norma di @andreaabodi e votata in #parlamento su #Commissione conti al posto #Covisoc. Una telefonata del ministro #Giorgetti al presidente @SerieA #Simonelli stoppa il voto. #Gravina e @FIGC non si arrendo - X Vai su X
La ministra Roccella telefona a Liliana Segre dopo polemica sulle gite ad Auschwitz - Leggi su Sky TG24 l'articolo La ministra Roccella telefona a Liliana Segre dopo polemica sulle gite ad Auschwitz ... Secondo tg24.sky.it
La ministra Roccella telefona alla senatrice Segre dopo le polemiche sulle «gite» ad Auschwitz - La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, parlando dei viaggi d'istruzione ad Auschwitz come di «gite», aveva sostenuto che avessero diffuso «la teoria che l'antisemitismo fosse legato solo al fas ... Da msn.com
La telefonata della ministra Eugenia Roccella a Liliana Segre dopo la polemica sulle "gite ad Auschwitz" - La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha contattato telefonicamente Liliana Segre dopo le polemiche sulla sua frase sulle "gite ad Auschwitz". Da virgilio.it