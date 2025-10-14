La telefonata della ministra Roccella alla senatrice Segre dopo la frase sulle gite ad Auschwitz

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre ieri nel pomeriggio si sono sentite telefonicamente. È stata la ministra a chiamare la senatrice a vita, dopo la sua frase sulle «gite» ad Auschwitz, che ha scatenato polemiche e perplessità anche da parte di Segre stessa. Roccella inoltre si è detta disponibile a chiarire in Commissione antisemitismo in Senato, dove dovrebbe intervenire nei prossimi gironi. Le «gite» ad Auschwitz. Durante il suo intervento al convegno «La storia stravolta e il futuro da costruire», organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche nella sede del Cnel a Roma, la ministra aveva dichiarato: «Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state davvero gite? A che cosa sono servite? Secondo me sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano effettivamente all’inverso. 🔗 Leggi su Open.online