di Gaia Papi Dopo ottant’anni di silenzio e memoria ferita, arriva una sentenza che segna la storia. Il Tribunale civile di Firenze ha riconosciuto come crimine di guerra la strage di Vallucciole, compiuta dalle truppe naziste nella notte tra il 13 e il 14 aprile 1944. La Repubblica Federale di Germania è stata condannata a risarcire oltre 1,2 milioni di euro ai familiari delle 108 vittime civili uccise in quella notte e nei giorni successivi. A compiere l’eccidio fu la divisione "Hermann Göring", agli ordini del maggiore Walter von Loeben. Circa 800 soldati attraversarono le colline di Vallucciole, frazione di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, lasciando dietro di sé distruzione e morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strage di Vallucciole. Risarcimento da 1,2 milioni