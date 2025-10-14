La storia e la politica partendo dai Beatles appuntamento con Bersani ad Aci Sant' Antonio

Pierluigi Bersani domani ad Aci sant'Antonio per discutere di politica azionale, con uno sguardo sulla nostra provincia, partendo dal suo ultimo libro intitolato “Chiedimi chi erano i Beatles: i giovani i politici, la storia”.L'ex segretario del Partito Democratico sarà, intorno alle 20, a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

