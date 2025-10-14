Bologna, 13 ottobre 2025 – Non era riuscito a ottenere il diploma, ma non si era dato per vinto. E ora Nadir (nome di fantasia), di origini pakistane, studente dell’Itis Belluzzi-Fioravanti quel diploma ce l’ha: i giudici amministrativi del Tar gli hanno dato ragione ed ha vinto il ricorso. Al fianco del ragazzo, assistito da Diego Lorenzetti e Milena Pescerelli del foro di Bologna, si erano schierati una ventina tra docenti, ex compagni di classe, amici e cittadini che avevano considerato quella bocciatura ingiusta. Il 4 settembre il Tar aveva accolto le richieste degli avvocati e aveva disposto che una commissione riesaminasse le prove scritte sostenute dallo studente e il 24 settembre la commissione ha deciso che Nadir potesse avere il suo diploma sulla sola base delle prove scritte, quindi senza dover sostenere di nuovo la prova orale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Nadir, lo studente straniero bocciato vince ricorso al Tar e ottiene il diploma