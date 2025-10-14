La storia delle Fettuccine Alfredo alla Festa del Cinema di Roma

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Il vero Alfredo - Il re delle fettuccine" è il progetto in arrivo, sabato 18 ottobre, alla 20esima Festa del Cinema di Roma.Il film è attualmente in fase di sviluppo, racconterà la ricetta romana conosciuta in tutto il mondo e la storia di chi l'ha inventata. Sarà presentato in occasione della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

