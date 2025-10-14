La statale 11 una trappola mortale Schianto fatale a motociclista un altro ricoverato in codice rosso
Non ce l’ha fatta il motociclista quarantunenne che domenica, nel tardo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada statale 11 all’altezza di Magenta. Lo scontro con un’auto è avvenuto all’altezza di via Pacinotti. L’uomo è stato immediatamente soccorso da un equipaggio della Croce Azzurra di Abbiategrasso e dall’equipe dell’automedica ed è stato trasferito, in condizioni disperate, all’ospedale di Legnano. I medici lo hanno trasferito immediatamente in sala operatoria nel tentativo di ridurre le emorragie riportate. Quindi nel reparto di rianimazione dove è spirato. La vittima è un volto noto nell’area del Novarese e nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
