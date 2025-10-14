La Stampa venduta per 60 milioni al gruppo Nem Elkann- Agnelli dopo 100 anni di attività dicono addio all' editoria italiana
Nem di Enrico Marchi conquista la testata torinese, superata l’offerta pugliese di Finlad-Ladisa; ora si apre la partita per la cessione di Repubblica e delle radio Gedi: trattativa per oltre 100 milioni. Confermate le anticipazione de Il Giornale d'Italia La Stampa cambia editore. La testata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
