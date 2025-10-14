La stagione nei circoli Con Civica
Il Metastasio nei circoli Arci: tre incontri in cui il direttore Massimiliano Civica (foto) presenterà il cartellone della nuova stagione. Il primo è stasera alle 21 al circolo La Libertà Viaccia, domani alle 21 alla casa del popolo di Paperino in via dell’Alloro e mercoledì 22 ottobre alle 21 al circolo 29 Martiri di Figline. Per accompagnare la stagione con laboratori di scrittura, dialoghi con artisti e visione di spettacoli, il Metastasio organizza Nebulosa, un laboratorio gratuito di critica e di racconto del teatro condotto dai critici Giuseppe Di Lorenzo e Alessandro Iachino e rivolto agli studenti universitari: la partecipazione vale tre crediti formativi per gli studenti del Progeas e del Dams dell’università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
